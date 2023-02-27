Franco Saravia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Saravia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Saravia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Saravia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Saravia 2 Haziran 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Franco Manuel Saravia Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Saravia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Saravia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Saravia'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Saravia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/saravia_franco99/

Franco Saravia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Saravia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Saravia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Saravia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2020 yılında Unión Huaral

31 Aralık 2020 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

Franco Saravia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Saravia şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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