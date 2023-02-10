Franco Sbuttoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sbuttoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Sbuttoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Sbuttoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Sbuttoni 6 Mayıs 1989 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Sbuttoni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Franco Sbuttoni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Sbuttoni'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Sbuttoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Sbuttoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Sbuttoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Sbuttoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2010 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2011 yılında Sport. Belgrano

1 Temmuz 2012 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Tucumán

31 Ocak 2017 yılında Sagan Tosu

3 Ağu 2017 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Sarandí

20 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

Franco Sbuttoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Sbuttoni şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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