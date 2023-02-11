Franco Sivetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Sivetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Sivetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Sivetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Sivetti 30 Mayıs 1998 tarihinde General Madariaga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Nicolás Sivetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Sivetti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Sivetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Sivetti'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Sivetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Sivetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Sivetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Sivetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes II

9 Şubat 2021 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2022 yılında Almagro

Franco Sivetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Sivetti şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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