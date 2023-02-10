Franco Soldano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Soldano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Soldano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Soldano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Soldano 14 Eylül 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Soldano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Franco Soldano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Soldano'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Soldano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/francosoldano/

Franco Soldano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Soldano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Soldano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Soldano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Unión

2 Ocak 2019 yılında Olimpiakos

12 Ağu 2019 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

14 Ağu 2020 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2021 yılında Olimpiakos

31 Ağu 2021 yılında CF Fuenlabrada

10 Şubat 2022 yılında Olimpiakos

14 Şubat 2022 yılında Gimnasia

Franco Soldano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Soldano şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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