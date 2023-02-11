Franco Tissera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Tissera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Tissera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Tissera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Tissera 7 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Tissera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Tissera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Tissera'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Tissera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Tissera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Tissera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Tissera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dep. Español

1 Temmuz 2011 yılında GU de Tandil

1 Ocak 2013 yılında Juve Pergamino

1 Şubat 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Sp. Rivadavia

1 Ocak 2015 yılında CD Victoria

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Salto

1 Ocak 2018 yılında Ind. Chivilcoy

1 Temmuz 2019 yılında CADU (Zarate)

1 Şubat 2021 yılında Club Flandria

Franco Tissera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Tissera şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.