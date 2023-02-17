Franco Tongya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Tongya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Tongya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Tongya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Tongya 13 Mart 2002 tarihinde Torino şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İtalya,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Franco Daryl Tongya Heubang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Tongya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Franco Tongya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Tongya'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Franco Tongya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franco.tongya/

Franco Tongya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Tongya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco Tongya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Tongya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2017 yılında Juventus U17

1 Temmuz 2019 yılında Juventus U19

27 Eylül 2020 yılında Juventus U23

28 Ocak 2021 yılında Marsilya B

30 Ağu 2022 yılında Odense BK

Franco Tongya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Tongya şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Franco Tongya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brandizzo (2006-2009)

İtalya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 7 gol atmıştır.

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