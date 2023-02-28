Franco Torgnascioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Torgnascioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Torgnascioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Torgnascioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Torgnascioli 24 Ağustos 1990 tarihinde Salto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Luis Torgnascioli Lagreca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Torgnascioli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Franco Torgnascioli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Franco Torgnascioli'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Torgnascioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Torgnascioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco Torgnascioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Torgnascioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Danubio FC

26 Şubat 2013 yılında Boston River

31 Aralık 2013 yılında Danubio FC

22 Ocak 2016 yılında Pachuca

23 Ocak 2016 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

22 Temmuz 2017 yılında Lorca FC

30 Haziran 2018 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında CD Everton

10 Ocak 2019 yılında Pachuca

23 Temmuz 2019 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2020 yılında Pachuca

26 Şubat 2021 yılında CD Everton

1 Temmuz 2022 yılında San Luis

31 Aralık 2022 yılında CD Everton

Franco Torgnascioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Torgnascioli şuan CD Everton takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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