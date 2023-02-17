Franco Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Torres 25 Mayıs 1999 tarihinde San Luis del Palmar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Torres Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Torres'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Gimnasia U20

1 Temmuz 2020 yılında Gimnasia II

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia

2 Haziran 2022 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2022 yılında Gimnasia

Franco Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Torres şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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