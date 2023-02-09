Franco Troyansky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Troyansky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Troyansky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Troyansky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Troyansky 6 Mart 1997 tarihinde Algarrobo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Troyansky Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Troyansky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Troyansky'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Troyansky Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pochotroyansky/

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Franco Troyansky Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Troyansky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Troyansky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Troyansky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Olimpo II

1 Ocak 2016 yılında Olimpo

16 Temmuz 2018 yılında CA Unión

17 Şubat 2021 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2021 yılında CA Unión

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

30 Haziran 2022 yılında CA Unión

4 Ağu 2022 yılında Lanús

Franco Troyansky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Troyansky şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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