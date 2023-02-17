Franco Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Vega 9 Eylül 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Franco Agustín Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Vega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Franco Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Vega'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vélez II

31 Ağu 2021 yılında Estoril A23

30 Haziran 2022 yılında Vélez II

2 Şubat 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

Franco Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Vega şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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