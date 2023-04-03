Franco Velazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Velazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Velazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Velazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Velazquez 17 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Velazquez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına - tarihinde katılmıştır. Franco Velazquez'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Velazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Velazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Velazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Velazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Velazquez şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.