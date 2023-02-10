Franco Watson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Watson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Watson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Watson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Watson 1 Ocak 2002 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Watson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Watson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Franco Watson'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Watson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Watson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco Watson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Watson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Instituto AC II

1 Temmuz 2019 yılında Instituto AC

Franco Watson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Watson şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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