Franco Zanelatto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Zanelatto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Zanelatto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Zanelatto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Zanelatto 9 Mayıs 2000 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Franco Zanelatto Téllez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Zanelatto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Franco Zanelatto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Zanelatto'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Zanelatto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francozanelatto/

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Franco Zanelatto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Zanelatto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Zanelatto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Zanelatto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında F. Marcet

1 Ocak 2019 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

2 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

31 Aralık 2022 yılında Alianza Lima

Franco Zanelatto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Zanelatto şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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