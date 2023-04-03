Franco Zanoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Zanoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Zanoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Zanoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Zanoni 6 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Uruguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Zanoni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atletico River Plate Montevideo B futbol takımında oynamaktadır. Atletico River Plate Montevideo B takımına - tarihinde katılmıştır. Franco Zanoni'nin Atletico River Plate Montevideo B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Zanoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Zanoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Zanoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Zanoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Zanoni şuan Atletico River Plate Montevideo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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