Franco Zapiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Zapiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Zapiola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Zapiola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Zapiola 19 Şubat 2001 tarihinde Magdalena, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franco Zapiola Yamartino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Zapiola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Franco Zapiola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Zapiola'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Zapiola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franzapiola/

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Franco Zapiola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Zapiola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franco Zapiola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Zapiola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Estudiantes II

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes

Franco Zapiola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Zapiola şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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