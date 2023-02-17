Francois Affolter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Affolter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francois Affolter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francois Affolter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francois Affolter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Affolter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Affolter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Affolter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Affolter 13 Mart 1991 tarihinde Biel şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Affolter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francois Affolter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Francois Affolter'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francois Affolterboyu ve yaşı kaç

Francois Affolter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francois Affolter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francois Affolter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Affolter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında BSC YB U18

26 Kasım 2008 yılında BSC Young Boys

25 Ocak 2012 yılında W. Bremen

31 Aralık 2012 yılında BSC Young Boys

1 Ocak 2014 yılında FC Luzern

21 Temmuz 2017 yılında San Jose

19 Şubat 2020 yılında FC Aarau

14 Eylül 2020 yılında FC Chiasso

1 Ocak 2022 yılında FC Biel-Bienne

Francois Affolter kimdir

Francois Affolter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Affolter şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Etoile Biel

Francois Affolter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 1 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Francois Affolter nereli

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