Francois Joseph Sollacaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Joseph Sollacaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Joseph Sollacaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Joseph Sollacaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Joseph Sollacaro 21 Mart 1994 tarihinde Ajaccio şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Joseph Sollacaro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N.Agency yapmaktadır. Francois Joseph Sollacaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Francois Joseph Sollacaro'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francois Joseph Sollacaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francois Joseph Sollacaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francois Joseph Sollacaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Joseph Sollacaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AC Ajaccio B

1 Temmuz 2018 yılında AC Ajaccio

Francois Joseph Sollacaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Joseph Sollacaro şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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