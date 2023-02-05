Francois Lajugie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Lajugie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Lajugie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Lajugie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Lajugie 31 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Lajugie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Francois Lajugie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francois Lajugie'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francois Lajugie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francois Lajugie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francois Lajugie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Lajugie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ESA Brive

1 Temmuz 2014 yılında Orléans B

21 Eylül 2016 yılında CA Bastia

1 Temmuz 2017 yılında Limoges FC

1 Temmuz 2018 yılında Bastia-Borgo

1 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

Francois Lajugie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Lajugie şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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