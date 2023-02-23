Francois Marquet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Marquet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Marquet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Marquet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Marquet 17 Nisan 1995 tarihinde Theux şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Marquet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stirr Associates yapmaktadır. Francois Marquet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Francois Marquet'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francois Marquet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fmarquet95/

Haberin Devamı

Francois Marquet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francois Marquet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Francois Marquet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Marquet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Standard Liège

3 Ocak 2015 yılında PSV U21

30 Haziran 2015 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2015 yılında Mouscron

30 Haziran 2016 yılında Standard Liège

9 Temmuz 2016 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2018 yılında KV Oostende

18 Ağustos 2021 yılında FC U Craiova

Francois Marquet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Marquet şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Francois Marquet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belçika U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.