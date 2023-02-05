Francois Xavier Fumu Tamuzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Xavier Fumu Tamuzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francois Xavier Fumu Tamuzo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francois Xavier Fumu Tamuzo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francois Xavier Fumu Tamuzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Xavier Fumu Tamuzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francois Xavier Fumu Tamuzo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Xavier Fumu Tamuzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Xavier Fumu Tamuzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Xavier Fumu Tamuzo 3 Nisan 1995 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Xavier Fumu Tamuzo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francois Xavier Fumu Tamuzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francois Xavier Fumu Tamuzo'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francois Xavier Fumu Tamuzoboyu ve yaşı kaç

Francois Xavier Fumu Tamuzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francois Xavier Fumu Tamuzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Francois Xavier Fumu Tamuzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Xavier Fumu Tamuzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2014 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2018 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2019 yılında AJ Auxerre

8 Ağu 2019 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2020 yılında Marítimo

28 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Francois Xavier Fumu Tamuzo kimdir

Francois Xavier Fumu Tamuzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Xavier Fumu Tamuzo şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AJ Auxerre

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Francois Xavier Fumu Tamuzo nereli

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