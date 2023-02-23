Francois Yabre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Yabre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francois Yabre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francois Yabre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francois Yabre 10 Mayıs 1991 tarihinde Guitry şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da François Yabré Tobasegnou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francois Yabre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Interprosport Managemen yapmaktadır. Francois Yabre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francois Yabre'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francois Yabre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francois Yabre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francois Yabre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francois Yabre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Mjøndalen

1 Ocak 2010 yılında Strømmen IF

21 Mart 2014 yılında Kongsvinger

1 Ocak 2016 yılında HamKam

17 Mart 2018 yılında Mjølner

22 Şubat 2019 yılında Luceafarul

1 Temmuz 2019 yılında Viitorul Tg.Jiu

17 Ağustos 2020 yılında Aerostar

3 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Otelul Galati

Francois Yabre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francois Yabre şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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