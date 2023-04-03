Franculino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franculino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franculino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franculino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franculino 28 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Franculino Gluda Djú şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franculino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDTM yapmaktadır. Franculino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franculino'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franculino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franculino_dju56/

Franculino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franculino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franculino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franculino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2023 yılında Midtjylland

Franculino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franculino şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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