Frane Cirjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frane Cirjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frane Cirjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frane Cirjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frane Cirjak 23 Haziran 1995 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Frane Čirjak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frane Cirjak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frane Cirjak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frane Cirjak'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Frane Cirjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frane Cirjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frane Cirjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frane Cirjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Zadar U17

1 Temmuz 2012 yılında Zadar U19

1 Kasım 2012 yılında NK Zadar

28 Temmuz 2015 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2016 yılında Luzern U21

20 Şubat 2017 yılında NK Zagreb

1 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

2 Ekim 2020 yılında PFC Lviv

17 Mart 2022 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

Frane Cirjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frane Cirjak şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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