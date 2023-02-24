Frane İkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frane İkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frane İkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frane İkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frane İkic 19 Haziran 1994 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Frane Ikić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frane İkic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frane İkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frane İkic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Frane İkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frane İkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frane İkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frane İkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Kasım 2012 yılında NK Zadar

20 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka

16 Ocak 2017 yılında FC Koper

30 Ağustos 2017 yılında Cibalia

8 Şubat 2019 yılında NK Zadar

26 Temmuz 2019 yılında NK Fuzinar

1 Şubat 2020 yılında Zeljeznicar

9 Ağustos 2021 yılında Gyirmót FC

13 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

Frane İkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frane İkic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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