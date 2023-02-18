Franjo Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franjo Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franjo Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franjo Lazar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franjo Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franjo Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franjo Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franjo Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franjo Lazar 30 Mayıs 2003 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franjo Lazar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurica Vranjes yapmaktadır. Franjo Lazar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Franjo Lazar'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franjo Lazarboyu ve yaşı kaç

Franjo Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franjo Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Franjo Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franjo Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2014 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

28 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

14 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

23 Ocak 2023 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2023 yılında NK Orijent 1919

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

Franjo Lazar kimdir

Franjo Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franjo Lazar şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Franjo Lazar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Mart 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Franjo Lazar nereli

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