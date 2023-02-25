Frank Acheampong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Acheampong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Acheampong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Acheampong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Acheampong 16 Ekim 1993 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Frank Opoku Acheampong şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Acheampong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&E yapmaktadır. Frank Acheampong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Frank Acheampong'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Frank Acheampong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/okeboquansah

http://www.instagram.com/frakj18

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Frank Acheampong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Acheampong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Frank Acheampong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Acheampong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bechem United

1 Şubat 2011 yılında Buriram Utd.

28 Ocak 2013 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2013 yılında Buriram Utd.

1 Temmuz 2013 yılında RSC Anderlecht

13 Temmuz 2017 yılında TJ Teda

31 Aralık 2017 yılında RSC Anderlecht

1 Ocak 2018 yılında TJ Teda

12 Nisan 2021 yılında SZ FC

Frank Acheampong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Acheampong şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frank Acheampong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

King Faisal Babes FC (2009–2010)Berekum Chelsea FC (2010–2011)Buriram United FC (2011–2013)

Gana takımında 22 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

Gana U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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