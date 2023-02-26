Frank Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Boateng 16 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Boateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&A Sport yapmaktadır. Frank Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Frank Boateng'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2020 yılında Prestige FC

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

25 Ocak 2023 yılında Medeama

Frank Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Boateng şuan Medeama SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Frank Boateng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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