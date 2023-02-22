Frank Charles Kappe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Charles Kappe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Charles Kappe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Frank Charles Kappe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Frank Charles Kappe 15 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Frank Charles Kappe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frank Charles Kappe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Charles Kappe'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Frank Charles Kappe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Frank Charles Kappe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Niger Tornad.
Frank Charles Kappe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Frank Charles Kappe şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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