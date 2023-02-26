Frank Dongballe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Dongballe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Dongballe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Dongballe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Dongballe 25 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Dongballe Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Frank Dongballe'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Dongballe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Dongballe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Dongballe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Dongballe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Dongballe şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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