Frank Hoogerbeets yine uyardı! Mart ayında deprem olacak

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Deprem uzmanı, Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Korkutan uyarılarda bulunan Hoogerbeets Mart'ın ilk haftasında deprem olacağını söyledi.

DÜNYACA ÜNLÜ DEPREM UZMANINDAN KORKUTAN UYARI! MART'IN İLK HAFTASI…

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets AHaber'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı uyarılarda bulundu. Frank Hoogerbeets beklenen deprem ile ilgili tarih verdi.



TÜRKÇE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!

Hatırlanacağı üzere Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğünde deprem İstanbulluları büyük paniğe sürüklemiş ve Türkiye'den binlerce kullanıcı ünlü deprem uzmanını soru yağmuruna tutmuştu. Hoogerbeets ise Türkçe tweet atarak açıklamalarda bulunmuştu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

MART'IN İLK HAFTASI...

Daha sonra bir Türkçe tweet daha atan Hoogerbeets sakin olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Son olarak önceki gün Ahaber'e çıkan ünlü deprem uzmanı beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu.