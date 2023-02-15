Frank Junior Adjei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Junior Adjei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Junior Adjei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Junior Adjei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Junior Adjei 20 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Junior Adjei Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Frank Junior Adjei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Junior Adjei'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 14 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Frank Junior Adjei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frank Junior Adjei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Junior Adjei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Junior Adjei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Gold Stars FC

15 Temmuz 2022 yılında Värnamo

Frank Junior Adjei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Junior Adjei şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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