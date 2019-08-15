Frank Lampard: Liverpool’a karşı güçlü bir mücadele verdik

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard: Oyuncularımın performansından gurur duydum

"Liverpool'a karşı güçlü bir mücadele verdik"

"Kante makine gibi"

"Jorginho ve Kante oyunu uzun süre kontrol ettiler"

"İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik"

"Herkes elinden geleni yaptı"

"Abraham üst düzey bir oyuncu"

"Lıverpool'un daha fazla dinlenme imkanı vardı"

UEFA Süper Kupa 2019'da penaltı atışları sonrasında Liverpool'a mağlup olan Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Kupayı kazanmak için bir şansları olduğunu ancak başaramadıklarını belirten Lampard, "Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Zaman zaman son noktalarda şansızlıklar yaşadık. Gerçekten takımımın performansından gurur duydum. Chelsea olarak bu maçı kazanmak için çok azim gösterdik. Ancak şansızdık. Bu sezon çok iyi işler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR MÜCADELE VERDİK"

Hafta sonunda Manchester United karşısında kaybettikleri maç için çok fazla söylenecek bir şey olmadığını söyleyen Frank Lampard, "4-0 kaybettiğinizde çok söyleyecek bir şey olmuyor. Ancak bugün farklıydı. Liverpool'a karşı güçlü bir mücadele verdik. Ben yeni bir teknik direktörüm. Altı haftadır burada görevdeyim. Takım çok istekliydi. Oyuncularımı hücumda oyun kurmaları konusunda serbest bıraktım. Genç oyunculara da şans verdik. Hem deneyimliler, hem gençler her şeylerini ortaya koydular. Sonuçta penaltılarla kaybettik" şeklinde konuştu.

"KANTE MAKİNE GİBİ"

N'Golo Kante'nin çok iyi bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Lampard, "Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Sahada bir makine gibi. Gerçekten çok önemli, iki gün önce Pazar günkü maçta ayak bileği şişti, 120 dakika çıkartamayacaktı. Bugün onun oyunundan memnunum. Bizim için önemli bir kazanç" açıklamasında bulundu.

"JORGİNHO VE KANTE OYUNU UZUN SÜRE KONTROL ETTİLER"

Sezonun devamında da Chelsea orta sahasını böyle mi göreceğiz sorusuna da cevap veren Lampard, "Ben takımımdan bunu görmek istiyorum. Orta sahada çeşitli seçeneklerimiz vardı. Pozisyonlara oyuncuları yerleştirip, sizlerden şunları bekliyorum diyorum. Kante, Jorginho oyunun uzun bölümünü kontrol ettiler. Ben bunu biraz daha ileri götürebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi performanslardan memnunum"

"İLK YARI DAHA FAZLA GOL BULABİLİRDİK"

İlk yarıda daha fazla gol bulabileceklerini belirten Lampard, "Ancak bazı oyuncularım başladıkları pozisyonları bitiremedi. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Topun çarpıp dönmesi, bu toplara hakim olamama durumu… Sonrasında 2-1 geriye düştük. Daha sonra 2-2'yi yakaladık. Liverpool iyi oynuyor. Biz de onlara karşı oyunumuzu geliştirdik" diye konuştu.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Maçın adamı hakkında görüşleri sorulan Lampard," Jorginho ve Emerson çok iyi çalıştı. Pazar günü maça çıktılar ve bugün 120 dakika oynadıklar Herkes kendini verdi. Ellerinden geleni ortaya koydu" şeklinde konuştu.

"ABRAHAM ÜST DÜZEY BİR OYUNCU"

Penaltı kaçıran genç futbolcu Abraham ile ilgili de konuşan Lampard, "Ona endişe etmemesini söyledim. Bende futbol hayatımda penaltı kaçırdım. Genç oyuncunun güveninin yerinde olması lazım. Üst düzey bir oyuncu. Kendisini toparlayacak. Tabii ki takım olarak onu desteklemeliyiz. Ancak futbolda bu var" dedi.

"LIVERPOOL'UN DAHA FAZLA DİNLENME İMKANI VARDI"

Liverpool'un kendilerinden önce maç oynaması ile ilgili görüşü sorulan Lampard, "Süper Kupa önemli bir maç. Pazar günü ManU ile oynadık. Liverpool ise Cuma günü oynadı. Bu hazırlıkları etkileyebiliyor. 120 dakikada sizin beklediğiniz oyunu ortaya koyamayabiliyor. Bu nedenle kupayı kaybetmedik. Şansızlıkla kaybettik" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Frank Lampard'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA