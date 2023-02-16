Frank Lehmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Lehmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Lehmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Lehmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Lehmann 29 Nisan 1989 tarihinde Balingen şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Lehmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.coached yapmaktadır. Frank Lehmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Frank Lehmann'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frank Lehmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Lehmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Lehmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Lehmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2006 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2007 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2008 yılında E. Frankfurt II

30 Haziran 2009 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2009 yılında Energie Cottbus

30 Haziran 2010 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2010 yılında Heidenheim

1 Ocak 2013 yılında Heidenheim II

2 Eylül 2013 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2017 yılında SV Elversberg

Frank Lehmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Lehmann şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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