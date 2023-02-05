Frank Magri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Magri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Magri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Magri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Magri 4 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Magri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SWISS GOAL MANAGEMENT GMBH yapmaktadır. Frank Magri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Magri'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frank Magri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frank Magri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Magri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Magri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Angers SCO B

7 Ocak 2022 yılında SC Bastia

Frank Magri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Magri şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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