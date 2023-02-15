Frank Odhiambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Odhiambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Odhiambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Odhiambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Odhiambo 29 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Odhiambo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Frank Odhiambo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Odhiambo'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Frank Odhiambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frank Odhiambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Odhiambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Odhiambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Djurgården

11 Ağu 2022 yılında IFK Haninge

30 Kasım 2022 yılında Djurgården

Frank Odhiambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Odhiambo şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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