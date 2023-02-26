Frank Okai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Okai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Okai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Okai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Okai 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Okai Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Frank Okai'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Okai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Okai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Okai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Okai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Okai şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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