Frank Oppong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Oppong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Oppong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Oppong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Oppong 14 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Oppong Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Frank Oppong'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Oppong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Oppong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Oppong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Oppong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Oppong şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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