Frank Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Owusu 19 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Owusu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBM SPORT LOGIST. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Frank Owusu'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Frank Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Owusu şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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