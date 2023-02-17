Frank Sturing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Sturing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Sturing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Sturing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Sturing 29 Mayıs 1997 tarihinde Nijmegen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kanada,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Sturing Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Frank Sturing, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Frank Sturing'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Frank Sturing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Sturing isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Sturing Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Sturing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NEC Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında NEC U17

1 Temmuz 2014 yılında NEC U19

1 Temmuz 2015 yılında NEC U21

1 Temmuz 2016 yılında NEC Nijmegen

5 Ekim 2020 yılında FC Den Bosch

31 Ağu 2021 yılında SV Horn

Frank Sturing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Sturing şuan SV Horn takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frank Sturing Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSV Oranje Blauw Nijmegen (-2007), NEC Nijmegen (2007-2015)

Kanada takımında 13 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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