Frankie Musonda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frankie Musonda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frankie Musonda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frankie Musonda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frankie Musonda 12 Aralık 1997 tarihinde Bedford şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Zambiya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Frankie Chisenga Musonda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frankie Musonda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACHIEVE yapmaktadır. Frankie Musonda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Frankie Musonda'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Frankie Musonda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Frankie Musonda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Frankie Musonda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frankie Musonda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Luton U18

1 Temmuz 2016 yılında Luton

3 Mart 2017 yılında Braintree

2 Nisan 2017 yılında Luton

9 Şubat 2018 yılında Oxford City

10 Mart 2018 yılında Luton

26 Ekim 2018 yılında Oxford City

23 Kasım 2018 yılında Luton

9 Ocak 2019 yılında Hemel

31 Mayıs 2019 yılında Luton

18 Ekim 2019 yılında St. Albans City

2 Ocak 2020 yılında Luton

6 Mart 2020 yılında St. Albans City

30 Haziran 2020 yılında Luton

11 Ağu 2020 yılında Raith Rovers

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

Frankie Musonda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frankie Musonda şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bedford FC, Luton Town (2006-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.