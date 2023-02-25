Franklin Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Carabali 27 Haziran 1996 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Franklin Alexander Carabalí Carabalí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Carabali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Franklin Carabali'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franklin Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franklin Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franklin Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Uni. Católica B

15 Mart 2016 yılında CD América

31 Aralık 2016 yılında Uni. Católica B

1 Ocak 2017 yılında Uni. Católica

27 Şubat 2018 yılında CD América

31 Aralık 2018 yılında Uni. Católica

17 Ocak 2019 yılında CD América

3 Mart 2020 yılında Orlando City B

4 Ocak 2021 yılında SD Aucas

3 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2022 yılında SD Aucas

Franklin Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Carabali şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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