Franklin Godos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Godos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Godos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Godos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Godos 15 Aralık 2003 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Franklin Martín Godos Merino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Godos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Franklin Godos'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franklin Godos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franklin Godos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franklin Godos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Godos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2021 yılında Atlético Grau

Franklin Godos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Godos şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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