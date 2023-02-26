Franklin Guerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Guerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Guerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Guerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Guerra 12 Nisan 1992 tarihinde Portoviejo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Franklin Joshua Guerra Cedeño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Guerra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Franklin Guerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franklin Guerra'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franklin Guerra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frankguerra15/

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Franklin Guerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franklin Guerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franklin Guerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Guerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2009 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2010 yılında El Nacional B

1 Temmuz 2010 yılında CD El Nacional

5 Şubat 2018 yılında LDU Quito

3 Ocak 2023 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2023 yılında LDU Quito

Franklin Guerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Guerra şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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