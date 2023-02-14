Franklin Sasere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Sasere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Sasere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Sasere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Sasere 27 Haziran 1998 tarihinde Ondo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franklin Olanitori Sasere şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Sasere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Graf Sports International yapmaktadır. Franklin Sasere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franklin Sasere'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franklin Sasere Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franklin Sasere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franklin Sasere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Sasere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında FC Lugano

23 Eylül 2020 yılında Hamrun Spart.

30 Haziran 2022 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2022 yılında FC Vaduz

Franklin Sasere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Sasere şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.