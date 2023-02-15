Franklin Tebo Uchenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Tebo Uchenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Tebo Uchenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Tebo Uchenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Tebo Uchenna 15 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Tebo Uchenna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSMi yapmaktadır. Franklin Tebo Uchenna, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franklin Tebo Uchenna'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Franklin Tebo Uchenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franklin Tebo Uchenna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franklin Tebo Uchenna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Tebo Uchenna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Nasarawa United

7 Ağu 2021 yılında Häcken

31 Aralık 2021 yılında Nasarawa United

8 Ocak 2022 yılında Häcken

Franklin Tebo Uchenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Tebo Uchenna şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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