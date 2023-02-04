Franklin Wadja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Wadja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Wadja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Wadja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Wadja 1 Mayıs 1995 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Wadja Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccermax yapmaktadır. Franklin Wadja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franklin Wadja'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franklin Wadja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franklin_wadja/

Franklin Wadja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franklin Wadja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franklin Wadja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Wadja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fontenay

1 Temmuz 2017 yılında FC Lorient

9 Temmuz 2021 yılında SM Caen

Franklin Wadja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Wadja şuan SM Caen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Franklin Wadja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 5 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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