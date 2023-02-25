Franko Andrijasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Andrijasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franko Andrijasevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franko Andrijasevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franko Andrijasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Andrijasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franko Andrijasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Andrijasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franko Andrijasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franko Andrijasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franko Andrijasevic 22 Haziran 1991 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Franko Andrijašević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franko Andrijasevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Franko Andrijasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franko Andrijasevic'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franko Andrijasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franko Andrijasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franko Andrijasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franko Andrijasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2010 yılında Hajduk Split

22 Ağustos 2011 yılında NK Dugopolje

31 Aralık 2011 yılında Hajduk Split

4 Temmuz 2014 yılında Dinamo Zagreb

19 Ocak 2015 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Zagreb

29 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2017 yılında KAA Gent

23 Ocak 2019 yılında Waasl.-Beveren

30 Haziran 2019 yılında KAA Gent

2 Eylül 2019 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2021 yılında KAA Gent

6 Temmuz 2021 yılında ZJ FC

Franko Andrijasevic kimdir

Franko Andrijasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franko Andrijasevic şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk Split (2001-2010)

Franko Andrijasevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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Franko Andrijasevic nereli

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