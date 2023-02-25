Franko Kapllani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Kapllani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franko Kapllani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franko Kapllani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franko Kapllani 5 Ekim 2001 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franko Kapllani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Franko Kapllani'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franko Kapllani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franko Kapllani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franko Kapllani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franko Kapllani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Skënderbeu U19

1 Temmuz 2020 yılında KF Skënderbeu

2 Temmuz 2020 yılında KF Devolli

30 Haziran 2021 yılında KF Skënderbeu

1 Ağustos 2021 yılında KF Maliqi

30 Haziran 2022 yılında KF Skënderbeu

Franko Kapllani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franko Kapllani şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.