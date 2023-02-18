Franko Kolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Kolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franko Kolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franko Kolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franko Kolic 7 Şubat 2003 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Franko Kolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franko Kolic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ankos yapmaktadır. Franko Kolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek II futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Franko Kolic'nin NK Osijek II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Franko Kolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franko Kolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franko Kolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franko Kolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Osijek II

Franko Kolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franko Kolic şuan NK Osijek II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Franko Kolic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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