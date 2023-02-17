Franko Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franko Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franko Kovacevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franko Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franko Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franko Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franko Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franko Kovacevic 8 Ağu 1999 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Franko Kovačević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franko Kovacevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Franko Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Franko Kovacevic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Franko Kovacevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frankokovacevic/

Franko Kovacevicboyu ve yaşı kaç

Franko Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franko Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Franko Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franko Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2010 yılında Bjelovar Jgd

1 Temmuz 2014 yılında NK Bjelovar U17

10 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split II

8 Ocak 2018 yılında Hajduk Split

15 Şubat 2019 yılında NK Rudes

30 Haziran 2019 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2019 yılında NK Rudes

2 Temmuz 2019 yılında Hoffenheim II

12 Ekim 2020 yılında Cincinnati

28 Temmuz 2021 yılında Hoffenheim II

29 Temmuz 2021 yılında Pafos FC

30 Haziran 2022 yılında Hoffenheim II

12 Ağu 2022 yılında NK Domzale

Franko Kovacevic kimdir

Franko Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franko Kovacevic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Franko Kovacevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Franko Kovacevic nereli

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